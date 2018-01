Furti a Castelfranco, il sindaco: "Non esistono risposte semplici"

La sicurezza a Castelfranco, e nelle sue frazioni, è un problema particolarmente sentito soprattutto di questi tempi in cui assistiamo ad una ripetizione di episodi predatori tali da ingenerare nella comunità, acuendone i riflessi, la percezione di una insicurezza diffusa. Il Sindaco Stefano Reggianini ha dichiarato che "la situazione che stiamo vivendo è complessa e, in quanto tale, non può trovare risposte semplici o, peggio, semplicistiche. L'impegno di questa Amministrazione sui temi della sicurezza e del contrasto all’illegalità è notorio e riconosciuto anche al di fuori del perimetro comunale. Tutto ciò, tuttavia, non basta rispetto al contesto nel quale viviamo. Con gli uffici stiamo lavorando anche alla rivisitazione del Regolamento di Polizia Urbana che sarà adattato al nuovo contesto per offrire alle forze in campo maggiori capacità d'intervento".

"Saranno previsti investimenti specifici per il 2018 sia in termini di di mezzi che di sviluppo delle numerose progettualità attive, che serviranno ad intensificare la qualità del sistema di prevenzione e repressione - specifica Reggianini - Resta il profondo senso di gratitudine nei confronti degli agenti della Polizia Municipale per l'impegno e la dedizione che dimostrano ogni giorno a servzio di questo territorio”.

L’Assessore con delega alla Sicurezza Urbana e Legalità Giovanni Gargano ha aggiunto: “la nuova organizzazione e la turnazione sui sette giorni settimanali delle pattuglie consente maggiore presenza e conseguente presidio del pur vasto territorio da gestire e tutelare. Per vincere la partita della sicurezza, tuttavia occorre in ogni caso che ognuno faccia il proprio dovere, compresi i cittadini a cui chiedo di non girarsi dall'altra parte. Questo non vuole dire intervenire in prima persona in caso di problema, ma semplicemente segnalare ed informare con una telefonata la Polizia Municipale per rendere più tempestivo ed efficace il loro intervento. Sono soddisfatto del percorso fatto fin qui dando contentuto alle parole Integrazione e Partecipazione pilastri delle politiche della sicurezza sviluppate sul nostro territorio. Non siamo comunque soddisfatti e continuiamo determinati nel nostro impegni per migliorare i buoni risultati ottenuti affinchè il nostro territorio possa essere sempre più vivibile. L’installazione dei varchi e l’investimento di 200.000 euro sono dimostrazione tangibile di quanto la sicurezza è al centro delle politiche di questa Giunta che sta esprimento politiche di qualità prese da esempio da tanti altri territori”.