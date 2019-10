Regionali, nasce l'ala sinistra ed ecologista della coalizione a sostegno di Bonaccini

Nasce la lista di sinistra per la coalizione di Stefano Bonaccini. Il progetto si chiama "Regione futura" e avrà il proprio battesimo il 9 novembre a Bologna. L'invito è stato condiviso oggi sui social, tra gli altri, dal senatore di Leu Vasco Errani, dal capogruppo di Sinistra italiana in Regione Igor Taruffi, dall'ex europarlamentare di Possibile Elly Schlein e dalla consigliera regionale di E' viva Silvia Prodi. Aderisce anche un altro uscente di viale Aldo Moro, Piergiovanni Alleva, dell'Altra Emilia-Romagna: la lista guidata 5 anni fa da Cristina Quintavalla sceglie però una via laternativa all'alleanza con il Pd.

L'operazione nasce con un forte accento ecologista. "Questo- si legge nell'appello social- è un invito aperto, a tutto il campo delle forze ecologiste, progressiste, civiche, riformiste e di sinistra per costruire insieme una prospettiva di cambiamento reale. Incontriamoci tutte e tutti a Bologna il 9 novembre".

"Dobbiamo ripensare- si legge nell'invito- il futuro a partire da qui, senza rifugiarci nella confortevole narrazione del 'modello Emilia-Romagnà ma tracciando una strada di vera svolta, che possa essere seguita e condivisa anche da altri". Ora, recita un altro passaggio, "vogliamo riappropriarci del futuro e appassionarci a una sfida che possa cambiare davvero il volto della regione, valorizzando ciò che di positivo è stato fatto ma chiedendo discontinuità su quello che non ha funzionato".

(fonte DIRE)