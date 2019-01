No agli spazi pubblici per chi non si risonosce nella Costituzione, anche Modena cambia il regolamento

“Ora il Comune di Modena ha una norma specifica a cui potrà appoggiarsi per evitare che formazioni che si ispirano a ideologie condannate dalla storia possano farne propaganda negli spazi pubblici che spetta all’Amministrazione concedere. La modifica al Regolamento sull’occupazione di spazi e aree pubbliche relative a concessioni decisa oggi dalla Commissione consiliare Seta va nella direzione che come Partito democratico abbiamo auspicato e ripetutamente sollecitato, soprattutto negli ultimi tempi".

Lo annuncia la consigliera comunale Federica Di Padova, che si dice soddisfatta per il provvedimento adottato anche sotto la Ghirlandina e che aveva già fatto discutere in altre piazze in cui era stato proposto e inserito nei regolamenti, come ad esempio a Carpi.

Per la consigliera Pd esiste un pericolo reale: "I recenti fatti di cronaca, ultima l’aggressione ai giornalisti de l’Espresso che raccontavano la cerimonia di commemorazione dell’anniversario della strage di Acca Larentia al Verano, dimostrano come idee e atteggiamenti filofascisti e filonazisti sembrano essere stati sdoganati e stanno conquistando spazi e appoggi che, fino a pochi anni fa, sembravano impensabili. E’ per questa ragione che era ormai indispensabile affiancare alla legislazione nazionale, penso alle leggi Scelba prima e Mancino poi, una chiara norma amministrativa locale che imponesse a tutti coloro che vogliono organizzare una iniziativa su suolo pubblico di dichiarare apertamente la propria adesione ideale e fattiva ai principi stabiliti in Costituzione e dalle leggi ad essa correlate".

"Il Comune avrà ora lo strumento amministrativo che gli consente di non concedere spazi pubblici per iniziative politiche filofasciste e filonaziste (o che si ispirano a ogni altra forma di totalitarismo) e per azioni connesse come la commercializzazione o propaganda di prodotti, immagini e simboli riconducibili a queste ideologie. Modena medaglia d’oro al valor militare non può tollerare rigurgiti di dittature che la città ha combattuto a costo del sangue dei propri giovani”, chiosa Di Padova.