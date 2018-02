Elezioni. Il segretario Pd Matteo Renzi sarà a Modena lunedì pomeriggio

Il segretario nazionale del Pd Matteo Renzi è atteso a Modena, nel pomeriggio di lunedì 19 febbraio. Interverrà alle ore 17.00 al Baluardo della Cittadella per un incontro pubblico in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. All’iniziativa saranno presenti anche i candidati nei collegi modenesi. Ecco la dichiarazione del segretario provinciale Pd Davide Fava:

“Siamo soddisfatti che il segretario nazionale Matteo Renzi possa far tappa a Modena. Tutti i nostri candidati sono impegnati, in queste ultime settimane prima del voto, in una campagna elettorale fitta di appuntamenti, incontri, confronti e iniziative su tutto il territorio provinciale, dall’area Nord alla montagna. Stiamo incontrando i cittadini, gli imprenditori, i rappresentanti delle associazioni economiche, sindacali e sociali. Stiamo spiegando gli obiettivi raggiunti dagli ultimi tre governi a guida Pd, ma soprattutto le proposte sulle misure che devono essere ancora adottate per agganciare stabilmente la ripresa e consentire nuovo sviluppo e crescita sostenibile per le nostre comunità".

"Mai come in questo momento il nostro Paese ha bisogno di una guida competente, responsabile e lungimirante, che guardi all’Europa come timone di stabilità e crescita, che punti a mantenere il benessere delle comunità e costruisca un futuro migliore per i nostri giovani. Queste risposte, noi pensiamo, solo il Pd sia in grado di fornirle e il nostro segretario Renzi, lunedì pomeriggio, a Modena ribadirà con forza questi obiettivi”.