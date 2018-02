Potere al Popolo, mercoledì arriva "mister" Ulivieri a Modena

"La scelta riguarda il tipo di società nella quale vogliamo vivere. E allora o si è di sinistra o non lo si è. Per questo ho scelto Potere al Popolo".

Con queste parole il presidente dell'Associazione italiana allenatori di calcio, Renzo Ulivieri decise due mesi fa di aderire a Potere al Popolo. "Sono parole che fotografano perfettamente l'identità e lo spirito del nostro movimento politico - affermano i candidati di Potere al Popolo -. E' davvero così: o si è di sinistra o non lo si è".

E Ulivieri sarà proprio a Modena mercoledì sera per chiudere la campagna elettorale di Potere al Popolo. L'appuntamento è alle 18.30 di mercoledì 28 febbraio allo Jutacafè di via Taglio 91 in centro a Modena.

"Oggi essere di sinistra significa chiedere la cancellazione del Jobs act e della legge Fornero e parallelamente puntare al ripristino dell'articolo 18 e a un tetto alle pensioni non superiore a 5mila euro - continuano i candidati di Potere al Popolo -. Essere di sinistra significa lottare per una sanità pubblica accessibile a tutti allo stesso modo fermando - anche attraverso la leva fiscale - l'escalation del business della sanità privata. Dal punto di vista dei valori essere di sinistra significa avere ben presente lo spirito antifascista che ispira la nostra Costituzione e lottare per lo scioglimento delle forze che si richiamano a quei disvalori. Il nostro programma in 15 punti delinea la rotta verso un modello sociale che punta a garantire dignità a tutte le persone ridistribuendo la ricchezza. Di questo parleremo mercoledì con Ulivieri e di questo continueremo a parlare ai modenesi e agli italiani anche dopo il 4 marzo".