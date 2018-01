Stop all'ampliamento della discarica di Finale Emilia, bocciata la mozione

Bocciata la risoluzione presentata da Altra Emilia-Romagna che chiedeva alla Giunta di dar seguito alla volontà del Consiglio comunale di Finale Emilia che in una delibera del 6 ottobre 2016 aveva espresso parere contrario al progetto di ampliamento della discarica. "La discarica- ha esordito presentando l'atto l'esponente di AltraER- ha già dato molti problemi in passato mettendo a rischio salute e ambiente. Oggi abbiamo l'occasione di far realizzare alla Giunta la volontà del Comune di Finale Emilia".

Presentazione cui ha risposto il Partito Democratico spiegando come il progetto sia quello di "rifondare la discarica per risolvere i gravi problemi che da anni affliggono l'impianto, costruito senza una base, e che hanno portato proprio il Comune di Finale Emilia a pesanti esborsi economici. È un progetto quindi che serve a risolvere i problemi ambientali di colatura del percolato".

Dichiarazioni a cui ha fatto seguito una stoccata partita dai banchi del Movimento 5 stelle in direzione dei democratici: "Secondo il Partito democratico la riqualificazione ambientale di una discarica equivale al suo ampliamento. Non sono né sinonimi né tanto meno compatibili tra loro".