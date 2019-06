Grandine, la Regione chiede lo stato di emergenza: "Roma risponda in fretta"

"Abbiamo annunciato la richiesta di stato di emergenza per il comparto non agricolo e di calamità per l'agricoltura, mi auguro che il Governo risponda rapidamente come successo le ultime volte". Lo dice il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, sulla richiesta di aiuto inviata ieri a Roma dopo il maltempo tra grandine e vento forte.

Continua Bonaccini questa mattina a margine di una conferenza stampa: "Questa grandinata con venti quasi mai registrati e chicchi di grandine che sembravano proiettili hanno prodotto danni immensi, come sempre vogliamo stare vicino ai territori e alla popolazione, ai lavoratori e alle imprese. Abbiamo chiesto immediatamente che ci possa essere riconosciuta il prima possibile una quantità di risorse, visti i tanti danni".