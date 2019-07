Il collegio modenese del Senato passa alla Lega, il sen. Patriarca saluta

La Giunta delle elezioni del Senato, nella seduta di martedì sera, non ha accolto la richiesta di riconteggio di tutte le schede del collegio modenese avanzata dal senatore Pd Edoardo Patriarca nell’ambito del ricorso presentato da Stefano Corti (Lega). Uscito dalle elezioni del 14 marzo 2018 con un vantaggio di appena 46 voti, il democratico Patriarca ha visto ribaltare il risultato grazie al riconteggio delle schiede bianche e delle schede nulle, dal quale il leghista è uscito vincitore con 50 voti di vantaggio. Si apre ora la procedura di decadenza che prevede un passaggio formale nell’Aula del Senato.

“La Giunta delle elezioni del Senato, a maggioranza, ha accolto il ricorso del mio avversario nonostante la mia richiesta del riconteggio delle schede. Ne rispetto naturalmente la decisione, anche se reputo che, a fronte di una differenza che è rimasta di soli 50 voti (stessa situazione iniziale, anche se a parti inverse) avrei avuto tutto il diritto di vedere riconteggiato l’insieme delle schede del collegio. La procedura di decadenza prevede ora un passaggio formale in Aula - ha commentato Patriarca - Attendo, con serenità, quest’ultimo adempimento e continuo il lavoro finora svolto al servizio della comunità modenese, ruolo a cui sono stato legittimamente chiamato sulla base delle procedure e degli accertamenti che sono stati effettuati fino a questo pronunciamento della Giunta delle elezioni, così come stabilito dalle leggi e dai regolamenti del Senato".

Per il senatore modenese è quindi un addio: "Voglio per questo ringraziare tutto il Gruppo Pd al Senato. Desidero ringraziare di cuore anche tutti gli elettori che con il loro voto hanno voluto sostenere il mio partito e il prosieguo del mio impegno parlamentare. Una volta esperiti tutti i passaggi formali in Senato, rinnoverò il mio impegno alla buona politica, seppure in sedi non più istituzionali”.