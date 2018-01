Niente rifiuti romani nell'inceneritore di Modena, il M5S cambia destinazione

“Basta bugie! Dopo settimane in cui Bonaccini e Renzi hanno imperversato sulle pagine dei quotidiani italiani raccontando la storiella dei rifiuti romani in Emilia oggi mettiamo la parola fine a questo teatrino dal sapore meramente pre-elettorale. Nessun rifiuto della Capitale arriverà a Modena, o a Parma, o a Bologna. I rifiuti in questione saranno trattati in un impianto di Trattamento Meccanico Biologico avanzato del Lazio”. Lo affermano Vittorio Ferraresi e Michele Dell’Orco deputati M5S.

I due parlamentari modenesi mettono dunque la parola fine ad una vicenda che è diventata il teatrino politico di inizio anno, con rimpallo di accuse tra M5S e Pd sull'emergenza rifiuti romana, chiaramente, figlio di una campagna elettorale già tangibile. Da un lato i grillini impegnati a difendere le scelte amministrative del sindaco Virginia Raggi e a minimizzare il tema, dall'altro i democratici pronti a punzecchiare gli avversari sulla presunta incapacità gestionale del ciclo dei rifiuti nella Capitale.

Schermaglie che hanno interessato Modena almeno dal punto di vista teorico, in quanto la Regione si era detta disponibile a bruciare 5mila tonnellate di rifiuti nell'impianto di via Cavazza per "alleggerire" le strade romane invase dal rusco. Una scelta che aveva sollevato critiche da più parti, ma che oggi tramonta definitivamente.