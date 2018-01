Consorzio dell'Emilia Centrale, rinviate le elezioni interne

La Regione Emilia-Romagna, dopo aver prorogato per legge al 31 dicembre di quest’anno il mandato del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, ha formalmente segnalato a quest’ultimo l’opportunità di un rinvio delle elezioni consortili per attendere gli esiti dei contenziosi in corso.

Pertanto il Consorzio di Bonifica informa che, con delibera del Commissario Straordinario n. 14/2018 di data 15 gennaio 2018, in corso di pubblicazione, la data delle elezioni consortili è stata rinviata fino a nuove determinazioni. L’Assemblea Elettorale dovrà comunque tenersi entro la data del 14 Ottobre prossimo, allo scopo di garantire l’insediamento della nuova amministrazione entro il corrente anno.

Tale decisione ha avuto l’avallo della Consulta in rappresentanza dei consorziati, organismo che ha manifestato all’unanimità il proprio favorevole parere, esprimendo in tal modo il punto di vista dei portatori di interesse su questa vicenda.

I provvedimenti fino ad ora adottati nel procedimento elettorale restano comunque validi.