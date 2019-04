Riqualificazione di uno stabile in via Valdrighi: approvato il permesso per costruire

È stato approvato nel corso del Consiglio Comunale del 10 aprile il permesso di costruire convenzionato per la riqualificazione dell’area situata in via Valdrighi a Formigine, in prossimità della via Giardini. L’intervento, inserito nel regolamento urbanistico edilizio (RUE) già dal 2014, prevede una vera e propria rigenerazione urbana di un comparto attualmente in stato di abbandono.

Prevista infatti la demolizione degli edifici esistenti e la realizzazione di un nuovo complesso edilizio che insiste su un unico interrato, con la realizzazione di diciotto appartamenti e due locali commerciali al piano terra, la sede stradale verrà inoltre allargata rispetto a quella attuale, salvaguardando un grosso albero, un cedro del Libano, presente su via Valdrighi. Sul lato sud dell’intervento si creerà invece un pedonale protetto, che collegherà la via Giardini con via Nazario Sauro, e una zona a parcheggi continua, dall’altro lato si provvederà a realizzare un marciapiede a protezione di negozi e portoni esistenti, con la contestuale creazione di quattro posti auto nelle zone prive di passi carrabili esistenti.

Sono inoltre in capo al privato che effettuerà l’intervento alcuni obblighi significativi, tra cui la cessione di un’area pubblica, una vera e propria piazza di dimensioni contenute, che avrà funzione di “cerniera” tra il centro storico e la nuova via Valdrighi.