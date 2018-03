Elezioni Camera 2018, i risultati nel collegio della Bassa/Cento

Il collegio Uninominale di Cento/bassa modenese per l'elezione della Camera dei Deputati (n.10) è composto dai comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Cavezzo, Concordia, Finale, Medolla, Mirandola, Nonantola, Novi, Ravarino, San Felice, San Possidonio e San Prospero. Dieci i candidati in corsa: il seggio sarà attribuito semplicemente a quello che riceverà più consensi. I risultati saranno aggiornati in tempo reali a partire dalle ore 23, quando inizieranno gi scrutini.

Voti/Percentuale Vittorio Ferraresi (M5S) Massimo Marchesi (Popolo Famiglia) Luca D'Angelo (Sinistra Rivoluzionaria) Stefano Vaccari (centrosinistra) Emanuele Cestari (centrodestra) Melissa Migliari (Italia agli italiani) Benedetta Caselli (Repubblicani) Elena Govoni (Potere al Popolo) Lorenzo Campana (Liberi e Uguali) Martina Bonato (Casa Pound)

Al candidato eletto nel collegio Uninominale si aggiungono i candidati eletti nelle liste plurinominali, che nel caso di Modena saranno sette, in un collegio più vasto che comprende anche la provincia di Ferrara.