Elezioni comunali. Il centrosinistra fa 3 su 4. A Serramazzoni si rivede Bartolacelli

E' il centrosinistra a prevalere in maniera chiara nelle elezioni amministrative del 10 giugno, che nella provincia di Modena hanno coinvolto quattro comuni. In tre di questi è stato il candidato - formalmente civico - sostenuto dal Pd ad imporsi. E' successo nei due comuni già amministrati dal centrosinistra, a Camposanto con la vittoria di Monja Zaniboni e a Polinago con la conferma di Gian Domenico Tomei, ma anche a Guiglia, dove invece l'Amministrazione è stata strappata da Iacopo Lagazzi al centrdestra, dopo il periodo di commissariamento.

Caso a sè stante, come spesso accade, è quello di Serramazzoni, dove sulla poltrona di primo citttadino è tornato un nome storico della politica locale, vale a dire quello di Claudio Bartolacelli. Già sindaco sia ngeli anni '80 che '90, Bartolacelli ha staccato ci meno di cento voti Francesca Marzani, che per poco nonè quindi diventata la prima amministratrice del M5s sul nostro territorio.

Decisamente deludente il risultato del centrodestra, che aveva sperato di ottenere un maggiore consenso sull'inda lunga delle elezioni poltiche di marzo. Ma all'atto pratico lo sfondamento non è riuscito e hanno prevalso le esperienze amministrative già consolidate.

I risultati nel comune di Serramazzoni

I risultati nel comune di Camposanto

I risultati nel comune di Polinago

I risultati nel comune di Guiglia

Scarso interesse per il voto nei quattro comuni modenesi in cui oggi, 10 giugno, si sono svolte le elezioni per il sindaco e il rinnovo del consiglio comunale: Serramazzoni, Camposanto, Polinago e Guiglia. Almeno è quello che emerge dall'affluenza alle urne, che si sono chiuse alle ore 23. Ha partecipato al voto solamente il 55,96% degli aventi diritto. Cinque anni fa (quattro nel caso di Guiglia) l'affluenza era invece stata del 67,58%.

Nello dettaglio: Camposanto 58,48% (67,83%), Polinago 65,48% (73,83%), Serramazzoni 55,82% (67,20%), Guiglia 50,97% (65,63%).