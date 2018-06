Elezioni 2018. Centrosinistra avanti di un'incollatura, Lagazzi sindaco di Guiglia

Dopo il terremoto politico dei mesi scorsi , che ha portato al commissariamento del Comune, Guiglia decide di cambiare e lo fa eleggendo a sindaco Iacopo Lagazzi, candidato dell'area di centrosinistra con la lista civica Guiglia Insieme. Lagazzi ha ottenuto il 50,92% dei consensi, distanziando di pochi voti - appena 33 - il rivale Marcello Graziosi ed eleggendo contestualmente 12 consiglieri.

Il rappresentante del centrodestra, espressione della maggioranza scelta nel 2014 e poi collassata, si è dunque fermato al 49,07%, ottenendo il seggio per sè e per altri tre candidati.

Il comune di Guiglia, reduce dal commissariamento per le dimissioni in massa dei consiglieri a seguito di una crisi di maggioranza, è stato il meno partecipativo fra quelli modenesi, con appena il 50,97% di affluenza, vale a dire 15 punti percentuali in meno rispetto a quattro anni fa.

Voti/Percentuale Marcello Graziosi (Centrodestra) 49,07% Iacopo Lagazzi (Centrosinistra) 50,92%