Elezioni 2019, a Marano sul Panaro vince Giovanni Galli

E' l'ex vice-sindaco di Marano sul Panaro Giovanni Galli ad ottenere il ruolo di sindaco con 1.139 voti per la lista "Marano Energie in Comune" pari al 40,18%. Si posiziona al secondo posto il candidato sindaco Gian Luca Gianaroli della lista "Uniti per Marano" che raggiunge il 31,85% a 110 voti di distanza dalla terza lista, quella di "AMArano", a sostegno del candidato sindaco Stefano Baldaccini che si ferma al 27,97%.

Affluenza in crescita a Marano sul Panaro rispetto alle scorse elezioni passando dal 71,45% al 73,66%.

Voti/Percentuale Gian Luca Gianaroli (centrodestra civica) 40,18 % Giovanni Galli (Centrosinistra civica) 31,85 % Stefano Baldaccini (Civica indipendente) 27,9 7%