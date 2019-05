Elezioni 2019, a Montecreto Leandro Bonucchi si riconferma primo cittadino

Verdetto arrivato anche per il comune di Montecreto. La lista civica "Per Montecreto" ha prevalso, e il Sindaco uscente Leandro Bonucchi ha ottenuto la rielezione a primo cittadino. La lista ha ottenuto il 56,56% dei consensi, superando di 80 voti la lista "Fiducia in comune" capitanata da Nadia Bonucci, seconda forza della contesa elettorale.

Sette i consiglieri eletti per la lista civica di centrodestra, tre quelli eletti per l'opposizione.

Abbondante a Montecreto l'affluenza, aumentata al 78,40% rispetto al 75,58% di cinque anni fa.

Voti/Percentuale Lenardo Bonucchi (centrodestra civica) 56,56% Nadia Bonucci (Centrosinistra civica) 43,44%