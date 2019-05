Elezioni 2019, a Montese inizia l'avventura di Adelaide Zaccaria

Verdetto arrivato con largo anticipo comune di Montese in occasione di questa tornata elettorale. Nel comune dell'appennino modenese, infatti, sulla scheda era presente solo una lista, Insieme per Montese, collegata all'unico candidato sindaco Adelaide Zaccaria. Bastava dunque davvero poco, pochissimo, per decretare l'elezione scontata della Zaccaria, già vicesinaco nella passata consigliatura. La sfida era infatti contro il quorum: per l'elezione era necessario che si recasse alle urne la metà più uno dei 2.640 elettori aventi diritto. Così è stato, con l'affluenza finale che si è attestata al 67,95%.

In ogni caso verrà condotto lo spoglio delle schede raccolte dalle 8 sezioni elettorali a partire dalle ore 14, come in tutti gli altri comuni.

Voti/Percentuale Adelaide Zaccaria (lista unica) %