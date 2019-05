Elezioni 2019, a Pievepelago Corrado Ferroni è Sindaco per la terza volta

Risultati arrivati anche per il comune di Pievepelago. Corrado Ferroni, a capo della lista "Uniti per il Futuro" ha ottenuto, per la terza volta, la rielezione a primo cittadino. La lista ha ottenuto il 46,78% dei consensi, superando di appena 56 voti la coalizione di centrodestra, seconda forza della contesa elettorale guidata da Giuseppe Nesti. Dieci i consiglieri eletti, con sette seggi alla maggioranza e tre all'opposizione.

Il candidato Marco Caiumi della lista civica "Valle del Pelago" si è fermato al 10,6%, senza ottenere alcun seggio in consiglio comunale.

In calo anche a Pievepelago l'affluenza, ferma al 60,13% rispetto al 62,64% di cinque anni fa.

Voti/Percentuale Giuseppe Nesti (centrodestra civica) 42,62% Corrado Ferroni (Centrosinistra civica) 46,78% Marco Caiumi ( civica) 10,60%