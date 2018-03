Elezioni Politiche 2018, il voto in diretta nei collegi modenesi

Per le Elezioni politiche 2018, si voterà in un’unica giornata, domenica 4 marzo, dalle 7 alle 23. A Modena sono oltre 500.000 gli elettori chiamati alle urne. Possono votare per la Camera i cittadini italiani che abbiano compiuto 18 anni entro il 4 marzo 2018, mentre per il Senato è necessario avere 25 anni alla stessa data. Sarà indispensabile avere un documento di riconoscimento valido come la carta d’identità oppure la patente di guida, il passaporto, il libretto di pensione o la tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale o dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché convalidata da un comando militare. Agli scrutatori, insieme al documento di identità, occorre sempre esibire la tessera elettorale.

Alle elezioni si voterà con la nuova legge elettorale, il Rosatellum, e secondo la ripartizione nei nuovi collegi elettorali. Modena è suddivisa in tre diversi collegi per la Camera dei Deputati e in due collegi per il Senato della Repubblica. LA MAPPA DEI COLLEGI.

La scheda è la medesima, per la Camera e per il Senato. L’elettore dispone di una scheda per la Camera e una scheda per il Senato. Ogni scheda reca il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno (simbolo) di ciascuna lista o coalizione di liste ad esso collegate. I contrassegni delle liste riportano a fianco i cosiddetti "listini proporzionali" con i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. I FAC SIMILE DELLE SCHEDE ELETTORALI DI MODENA

il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato, e viceversa;

il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione, viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio.

Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.

Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale.

Se l’elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto.

Affluenza alle urne

Nel corso della consultazione, viene rilevata l'affluenza degli elettori alle urne. Alle ore 12:15, 19:15 e 23:15 del 4 marzo 2018 sarà diffuso il numero complessivo dei votanti per la Camera dei Deputati. Vai ai dati di affluenza

Risultati nei collegi uninominali di Camera e Senato

I risultati saranno aggiornati in tempo reale collegio per collegio, a partire dalle ore 23 quando i seggi chiuderanno e prenderanno il via immediatamente le operazioni di scrutinio.

