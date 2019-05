Elezioni 2019, a Prignano sulla Secchia vince Mauro Fantini

Verdetto definitvo per il comune di Prignano sulla Secchia. La lista di centrosinistra Futuro per Prignano conferma le previsioni e batte con una larga maggioranza il centrodestra, che correva con una lista che riuniva i tre principali partiti della coalizione. Il candidato sinsaco Mauro Fantini si è imposto in modo agevole, il 67,6% dei voti, sconfiggendo Ennio Bonilauri che si è fermato poco sopra il 32%. Alla lista vincitrice vanno 8 dei 12 seggi del consiglio comunale.

Alta l'affluenza al voto, che si è attesta al 75,73%, sopra la media nazionale e provinciale.

Voti/Percentuale Ennio Bonilauri (centrodestra civica) 32,37% Mauro Fantini (Centrosinistra civica) 67,63%