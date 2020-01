Elezioni Regionali | Lo spoglio in diretta. Bonaccini già avanti nelle proiezioni

Alle ore 23 è iniziato lo scrutinio nelle 4.520 sezioni in cui è stato suddiviso il territorio dell'Emilia-Romagna. Come hanno indicato tutti i sondaggi precedenti al voto, si prospetta un testa a testa fra Stefano Bonaccini, governatore uscente, e Lucia Borgonozoni, sfidante della coalizione di centrodestra. Lo spoglio continuerà ad oltranza per tutta la notte.

Exit poll e prime poiezioni

Il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini davanti a Lucia Borgonzoni del centrodestra con un vantaggio di 3 punti percentuali. E' il primissimo dato degli exit poll del consorzio Opinio per la Rai. Anche il dato degli intention poll di Tecnè per Rete 4 conferma questa dinamica: Bonaccini (46,5%-50,5%) davanti a Lucia Borgonzoni (43,5%-47,5%) .

Nel secondo exit poll di Opinio Italia per la Rai, relativo al cento per cento del campione, si allarga la forbice. Bonaccini è dato al 48-52 per cento, Lucia Borgonzoni del centrodestra al 43-47 per cento, Simone Benini del m5s al 2-5 per cento, Marta Collot tra lo 0 e l'1 per cento.

Alta affluenza, ritorna la partecipazione

Già dalla prima rilevazione delle ore 12 si era intuito che il voto di oggi, 26 gennaio, avrebbe fatto segnare un alto tasso di partecipazione. Il risultato finale certifica questo ritrovato interesse per la politica anche nelle consultazioni regionali. La tornata del 2014 si era chiusa con un risultato record in senso negativocon una partecipazione pari ad appena il 37,71% degli aventi diritto.

Oggi invece, alla chiusura dei seggi alle ore 23, l'affluenza è stata del 68%. Un dato apprezzabile, che riporta a percentuali più simili a quelle "storiche", invertendo la rotta del costante decremento registrato nel corso degli ultimi decenni.

La provincia/collegio più attiva è stata quella di Bologna (71,6%), seguita da Ravenna (69,8%) e da Modena (68,5%).