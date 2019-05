Elezioni 2019, a Savignano prevale per un voto Enrico Tagliavini

Savignano, incredibili i risultati delle elezioni amministrative 2019: la tornata elettorale si conclude 2.390 voti a 2.391. Il giovanissimo Enrico Tagliavini di "ProgettiAmo Savignano" prevale per un solo voto sullo storico volto della politica comunale Rosamaria Carmignano, candidato sindaco per la "Lista dei Cittadini", assessore per lo scorso mandato.

Dodici i consiglieri eletti, otto per la maggioranza e quattro per l'opposizione. Visto lo scarto minimo, altamente probabile sarà la richiesta di un attento riconteggio delle schede elettorali.

In diminuzione anche a Savignano l'affluenza, ferma al 72,53% rispetto al 75,49% di cinque anni fa.

Voti/Percentuale Rosamaria Carmignano (Civica Cittadini) 49,99% Enrico Tagliavini (Civica ProgettiAmo) 50,01%