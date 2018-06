Elezioni 2018. A Serramazzoni terzo mandato per Claudio Bartolacelli

Serramazzoni, principale comune modenese per numero di abitanti coinvolto in questa tornata elettorale, ha visto imporsi la lista civica guidata dal candidato sindaco Claudio Bartolacelli, nome storico della politica locale. Bartolacelli ha ottenuto la rielezione a primo cittadino, carica già ricoperta due volte negli ultimi trent'anni. La lista ha ottenuto il 38,73% dei consensi, superando di meno di cento voti il Movimento 5 Stelle, seconda forza della contesa elettorale. Otto i consiglieri eletti

La candidata pentastellata Francesca Marzani si è fermata al 36,13%, ottenendo un seggio in consiglio comunale insieme ad altri due colleghi.

Batosta invece per i partiti del centrodestra e del centrosinistra. Maria Chiara Venturelli e la sua lista di centrodestra si sono fermate appena sopra il 20%, garantendo la presenza in municipio alla sola candidata, mentre ancora peggio è andata a Simone Gianaroli, fermo al 5% con la lista Bene Comune, che non ha ottenuto rappresentanza.

Scarsa anche a Serramazzoni l'affluenza, ferma al 55,82% rispetto al 67,20% di cinque anni fa.

Voti/Percentuale Francesca Marzani (M5S) 36,13% Simone Gianaroli (Centrosinistra) 5,01% Maria Chiara Venturelli (Centrodestra) 20,11% Claudio Bartolacelli (Civica Serra) 38,73%