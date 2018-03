Elezioni Senato 2018, i risultati nel collegio Bassa/Reggio Emilia

Il collegio Uninominale di Modena per l'elezione del Senato della Repubblica (n.06) è composto dai comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia, Finale, Medolla, Mirandola, Novi, San Felice, San Possidonio, S. Prospero e Soliera. Dodici i candidati in corsa: il seggio sarà attribuito semplicemente a quello che riceverà più consensi. I risultati saranno aggiornati in tempo reali a partire dalle ore 23, quando inizieranno gi scrutini.

Voti/Percentuale Paolo Cianalino (Forconi) Maria Onorvil (Popolo Famiglia) Sergio Leoni (Repubblicani) Judith Pinnock (Potere al Popolo) Vanna Iori (centrosinistra) Davide Tognoni (Sinistra Rivoluzionaria) Patrizia Costa (Partito Comunista) Carlotta Reverberi (Casa Pound) Cesare Galantini (Liberi e Uguali) Mirijana Matijasic (Italia agli italiani) Maria Laura Mantovani (M5S) Claudia Bellocchi (centrodestra)

Al candidato eletto nel collegio Uninominale si aggiungono i candidati eletti nelle liste plurinominali, che nel caso di Modena saranno sei, in un collegio più vasto che comprende anche la provincia di Ferrara, Reggio Emilia, Parma e Piacenza.