Elezioni Carpi, nessun ribaltone. Sarà un'amministrazione Bellelli bis

Alberto Bellelli è sindaco di Carpi per il secondo mandato. E' il verdetto emerso nel turno di ballottaggio delle elezioni comunali. Il candidato del Pd alla guida della coalizione di centrosinistra ha infatti sconfitto la rivale Federica Boccaletti del centrodestra, confermando il divario che era emerso in maniera evidente al primo turno. Bellelli ha vinto il secondo turno con poco più del 60%% dei voti.

In termini assoluti i consensi di Bellelli sono leggermente calati, mentre la Boccaletti ha visto crescere il suo gradimento. Questo però non è bastato a colmare il gap tra i due, quantificato in circa 6.000 voti.

L'affluenza è stata particolarmente bassa, solo il 52,33% rispetto al 70,44 del primo turno

Sezioni: 70/74