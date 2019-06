Elezioni Mirandola, Alberto Greco conquista una storica vittoria per il centrodestra

L'avanzata del centrodestra a trazione leghista nella Bassa modense trova una grande conferma nelle elezioni di Mirandola. Il candidato sindaco Alberto Greco riesce infatti a confermare l'esito positivo del primo turno ed esce vincitore dal ballottaggio di questa domenica, 9 giugno. Greco ha ottenuto il 53,82% dei voti, superando il contendente di centrosinistra Roberto Ganzerli di circa 600 voti assoluti

Il secondo turno non ha di fatto riservato sorprese e ha confermato in tutto e per tutto i risultati del 26 maggio. Sia Greco che Ganzerli hanno raccolto lo stesso numero di voti assoluti, con un leggero guadagno per l'esponente democratico. Il calo dell'affluenza è sostanzialmente corrisposto con l'assenza dei sostenitori del M5S, la cui candidata Nicoletta Magnoni al primo turno aveva ottenuto poco meno del 10% dei consensi.

Sezioni: 22/22