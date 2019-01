Congresso nei circoli Pd, a Modena Zingaretti doppia Martina

La Commissione provinciale del Congresso Pd rende noti i risultati, ancora ufficiosi, del voto nei 74 Congressi di Circolo che si sono tenuti tra giovedì 10 e mercoledì 23 gennaio in provincia di Modena. Ecco i voti totali a sostegno dei candidati alla guida della Segreteria nazionale del Pd: Roberto Giachetti 187, Maurizio Martina 689, Francesco Boccia 30, Nicola Zingaretti 1.224, Dario Corallo 42 e Maria Saladino 16.

Gianluca Fanti, presidente della Commissione provinciale del Congresso ha commentat: ”A conclusione delle 74 assemblee tenutesi nei Circoli modenesi che hanno visto, in linea con i congressi precedenti, la partecipazione di circa il 50% degli aventi diritto, per sabato prossimo è stata convocata la Convenzione provinciale. Secondo quanto stabilito dal regolamento, la Convenzione provinciale è composta dai delegati espressi nei congressi di Circolo e ha il compito di eleggere i 16 delegati che la provincia di Modena porta alla Convenzione nazionale del congresso, programmata per il 2 febbraio. La Convenzione provinciale è convocata per sabato 26 gennaio alle ore 10.00, nell’area della Festa a Ponte Alto. A conclusione di questa prima fase congressuale, non posso che esprimere soddisfazione per l’ampia partecipazione riscontrata: i Congressi di Circolo non sono stati solo uno strumento di voto, ma un’occasione di confronto e discussione sul futuro del partito, in un momento politico delicato”.