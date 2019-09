Forza Italia continua a sfilacciarsi, anche il coordinatore dei giovani passa a Fratelli d'Italia

Prosegue la "campagna acquisti" di Fratelli d'Italia, che sta diventando la nuova casa per molti esponenti di Forza Italia, evidentemente delusi dall'empasse che la forza berlusconiana sta vivendo ormai da molti mesi. Dopo varie importanti new entry nel bolognese, nel modenese l'ultimo "arrivo" è l'ormai ex coordinatore provinciale dei giovani di Forza Italia Lorenzo Rizzo, già presidente dell'associazione studentesca Azione universitaria.

“È un percorso che riteniamo naturale” sostiene Ferdinando Pulitanò, Coordinatore Provinciale del partito “Lorenzo ha guidato per tre anni la stessa associazione universitaria che ha visto prima Michele Barcaiuolo e successivamente io, impegnati in prima linea nelle sue stesse battaglie a difesa degli studenti e dei nostri valori di destra, la scelta non ci sorprende e siamo contenti di poter lavorare con lui ed i ragazzi che lo seguiranno”.

“Conosciamo bene il lavoro svolto in questi anni da Lorenzo e dai molti ragazzi che entreranno con lui” spiega Marco Fogliani, Coordinatore Provinciale di Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile di FdI “per questo sono lieto di accogliere Rizzo nella nostra comunità e di nominarlo Portavoce Provinciale di Gioventù Nazionale a Modena. Il loro ingresso non fa altro che confermare l’escalation di consenso che il nostro partito sta ottenendo anche tra i giovani.”

“Sono felice del caloroso benvenuto ricevuto. L’ingresso in FdI non è stata una scelta presa a cuor leggero né singolarmente” dice il neo-Portavoce Lorenzo Rizzo “mi è infatti stato insegnato a far politica secondo i valori della comunità e del servirla prima dell’interesse personale. Per questo prima di prendere una decisione ho voluto ascoltare i consigli degli amici che mi hanno accompagnato lungo il mio percorso politico. *Insieme a me entreranno infatti una ventina di giovani: alcuni membri del coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani ed altri eletti negli organi accademici, dai Consigli di Dipartimento agli Organi Maggiori di UniMoRe. In questo periodo in cui gli ideali vengono svenduti per una poltrona, abbiamo sentito l’esigenza di dover prendere una presa di posizione netta. A Destra. Coerentemente con le nostre idee e le battaglie che abbiamo combattuto fino ad oggi, in università ed in piazza.”