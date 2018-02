Gandolfini (Family Day): “Sosteniamo con tutte le nostre forze Eugenia Roccella e il centrodestra"

“È un onore essere stasera accanto a Eugenia Roccella e Carlo Giovanardi. E in questa tornata elettorale io sostengo Eugenia, e altri valorosi combattenti del centrodestra, perché hanno già dimostrato con le loro battaglie che con loro possiamo portare avanti il nostro programma in difesa della vita”. Lo ha dichiara Massimo Gandolfini, presidente del Comitato difendiamo i nostri figli, nell’ambito di un incontro in corso a Modena sui valori non negoziabili nel prossimo Parlamento.