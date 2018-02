Anche i politici vanno in Erasmus. Dall'Emilia-Romagna la proposta di scambio

Il valore del viaggio per gli studenti è un'occasione fondamentale, ma perchè limitare questa opportunità ai soli universitari? Ecco che il presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, Simonetta Saliera, sta portando avanti il progetto "Erasmus per i rappresentanti eletti a livello locale e regionale". Un progetto che ha già raccolto il consenso nelle "Regioni d'Europa", che grazie al suo organo, ovvero il Comitato delle Regioni, ha scelto di seguire questa proposta.

Simonetta Saliera aveva presentato nel corso dei lavori della commissione di cui è membro diversi emendamenti volti a indirizzare gli obiettivi del programma non solo alle conoscenze tecniche ma ad una maggiore condivisione dello spirito comunitario, comprendente i valori fondamentali e distintivi dell'UE. “L’Europa – spiega Saliera - ha bisogno di una voce vicina ai cittadini. Gli amministratori locali possono essere ambasciatori dell’Unione europea verso le popolazioni con una formazione europea più qualificata attraverso uno scambio di conoscenze delle politiche nei diversi paesi per una più forte integrazione e un maggiore spirito di fiducia reciproca”.

Presente al dibattito bruxellese Mercedes Bresso, ovvero l’eurodeputata che nel 2012 nel suo ruolo di allora presidente del CdR lanciò il progetto pilota per l'iniziativa, e che oggi, da deputato europeo, ha sottolineato quanto il programma sarà lo strumento per formare politici più preparati, più qualificati e in fondo, più europei.