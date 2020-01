Salvini a Finale Emilia: "Basta usare il territorio come discarica"

"Sento un calore che mi dice che se in questi 20 giorni ciascuno di noi fa il massimo il 26 gennaio, dopo 70 anni, si vince in Emilia Romagna finalmente, ci siamo". Lo ha detto Matteo Salvini in un comizio a Finale Emilia, da dove questa mattina ha iniziato il suo tour della provincia modenese. "Mancano 20 giorni, quindi io chiedo a voi di fare, di parlare, chiamare, sentire, svegliare, ci sono parecchi modenesi incerti, incazzati e sono indecisi se andare a votare - ripete Salvini - Il treno della storia da Finale passa il 26 gennaio poi non passa piu' per i prossimi 50 anni. Quindi chi sale su quel treno cambia la storia".

"Ho scelto di partire da Finale Emilia perche' io non voglio che ci siano cittadini di serie A e di serie B in questa regione. Qua ne avete gia' subite tante, dal terremoto a altri problemi. Ecco danneggiare ancora il territorio, le aziende agricole, le famiglie, aumentando discariche sotto sequestro, facendo venire in Emilia Romagna, in provincia di Modena, i rifiuti di altre parti d'Italia, non mi sembra rispettoso nei confronti di chi vive e di chi lavora su questo territorio. Questa non e' autonomia, non e' responsabilita'. È utilizzare alcune alcune parti dell'Emilia Romagna come discariche, senza il permesso dei cittadini del territorio", ha aggiunto il leader del Carroccio al fianco del sindaco Palazzi e degli esponenti del centrodestra locale.

Salvini ha poi ripreso il proprio tour verso Soliera e poi Carpi, nell'attesa di giungere a Modena nel pomeriggio per un comizio in via Gallucci e per una cena con i simpatizzanti. Proprio a Finale Emilia, alle 19 in piazza Verdi, si troveranno anche le “sardine” che hanno fissato una nuova manifestazione in concomitanza con l'arrivo del segretario leghista.

(fonte DIRE)