Il Centro Rimpatri di Modena pronto entro ottobre, l'annuncio di Salvini

"Entro ottobre ci saranno 670 posti in più nei Centri per rimpatri (Cpr). Quando sono arrivato erano 425, ora sono 672, nelle prossime settimane ne metteremo a disposizione altri 250 tra Bari, Torino, Roma e Potenza. Altri 400 pronti a ottobre tra Gradisca d'Isonza, Milano, Macomer e Modena. L'obiettivo è avere un Centro per rimpatrio in ogni Regione, Campania e Liguria ci stanno lavorando mentre altre, come la Toscana, sono contrarie".

Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in conferenza stampa al Viminale questa mattina. Nono sono però stati diffusi dettagli circa la struttura modenese, la cui apertura annunciata già dal precedente Governo è da diversi mesi in attesa di essere approntata. La Prefettura ha svolto i passaggi necessari per ripristinare i locali dell'ex Cie di via Lamarmora dove il Centro troverà spazio, ma non si conoscono i dettagli dell'operazione.