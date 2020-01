Regionali. Salvini a Bologna: "Anche se perdo sono felice lo stesso"

"Non da segretario della Lega, ma da italiano dico grazie a chi si è preso la briga oggi di andare al seggio in Emilia Romagna e Calabria. Come diceva Gaber, liberta' e' partecipazione e non stare sopra un albero". Cosi' Matteo Salvini dalla sala stampa del comitato di Lucia Borgonzoni a Bologna, intervenendo in conferenza stampa per primo fra i leader politici.

"Per me è un'emozione che dopo 70 anni in Emilia Romagna ci sia stata una partita, che ci sia una partita aperta. Perche' da che esistono le elezioni in Emilia Romagna la partita era chiusa ancora prima di cominciare. Ringrazio Lucia Borgonzoni che è' una donna straordinaria. Chiuque vincera', si chiami Lucia o Stefano, vorrà dire che ha meritato perchè il popolo ha sempre ragione". Parole che suonano già come un'ammissione di sconfitta, alla luce delle prime proiezioni che danno Bonaccini in netto vantaggio.

Salvini ha aggiunto: "Se vinco sono felice. Se perdo sono ugualmente felice. Anzi lavoro il doppio. Visto che qualcuno da' per morta la Lega da venti anni, dico che dovra' aspettare almeno altri venti anni".

"In Emilia Romagna c'e' stata una cavalcata, eccezionale, emozionante, commovente e stancante come poche altre volte. Sono orogoglioso di aver incontrato migliaia di persone uscendo dai social".

(DIRE)