Salvini e sardine si alternano a Pavullo, la mobilitazione arriva in Appennino

"Anche a Pavullo, di prima mattina e con la pioggia, ho trovato tanto calore e affetto: grazie! Meno di 50 giorni per liberare l'Emilia-Romagna dopo 50 anni di sinistra, insieme si può!". Così Matteo Salvini ha commentato la mattinata pavullese vissuta ieri, dopo una notte trascorsa in Appennino a seguito del comizio di Pievepelago e della successiva cena con esponenti del partito e simpatizzanti. Il leader del Carroccio ha attraversato la centrale via Giardini e incontrato i propri sostenitori davanti al Caffè Zanotti, dove si è tenuto il comizio.

Salvini ha invitato a sostenere Lucia Borgonzoni con il voto del 26 gennaio prossimo, ribadendo i principali temi di questa campagna elettorale e citanto il collegamento con le vicende nazionali, secondo cui "se vinciamo in Emilia mandiamo a casa anche il Governo". Poi attacchi alla sinistra su temi più locali, come le infrastrutture stradali e la sanità, con al centro la vicenda del Punto Nascite di Pavullo: "Se vinciamo faremo di tutto per riaprirlo", promette l'ex vicepremier.

Alcune ore dopo la stessa via Giardini, all'altezza di Piazza Borelli, ha ospitato la contromanifestazione delle "sardine" del Frignano. Un appuntamento organizzato per le 19 in collaborazione con i coordinatori modenesi del movimento, in particolare da Alessio Corradini dell'Unione degli Studenti Universitari.

Pavullo non poteva ragionevolmente offrire una piazza stracolma di migliaia di persone, ma la manifestazione ha assunto valore anche per la capacità dellle "sardine" di rispondere a mobilitazioni in aree periferiche. Ieri sera si sono radunate circa 200 persone, secondo le solite modalità ormai diffuse in tutta italia. Striscioni e cartelli contro la Lega per dire no alla presenza di Salvini e alle politiche "di odio" del Carroccio.