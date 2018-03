SanFra. Bardelli confermato presidente, con un nuovo direttivo

L’associazione dei commercianti e residenti centro storico SanFra, nel corso dell’assemblea tenuta oggi ha confermato all’unanimita’ Alessio Bardelli (titolare della “Lambruscheria”) presidente per il secondo mandato, e Laura Bergamini (titolare del “Lola Love Atelier”) vice presidente. Il nuovo direttivo associativo e’ composto da: Wiky Bonacorsi, Matteo Arseni, Tiziana Soncini, Francesco Zanardi, Manuela Persico, Amos Parenti, tutti imprenditori della città titolari di note attività commerciali che presteranno gratuitamente parte del loro tempo al servizio della città.

Nel corso dell’assemblea sono state discusse le tante iniziative realizzate e in corso d’opera, come “Mutina Secret” (gli aperitivi storici con video guida negli angoli piu’ remoti del cuore di Modena) e i tanti progetti futuri che hanno come minimo comune denominatore la voglia di aprirsi ad una Modena sempre piu’ moderna e dinamica ma poggiando sulle tradizioni della sua millenaria Storia. Le parole chiave scelte dall’associazione per presentare i progetti del 2018 sono “Sicurezza/Connessioni/Creativita’/Benessere/Emozioni/Tradizione/Futuro”.

Il Presidente Bardelli ha esposto tra i vari progetti le iniziative che coinvolgeranno decine di commercianti nelle serate estive di mercoledì e giovedì in piazza san Francesco e in piazzale Torti, e le tante altre in stretta sinergia con le altre associazioni del Centro Storico. “E’ fondamentale -ha dichiarato Bardelli- che tutti i nostri sforzi siano tesi a rendere sempre maggiore qualitativamente il piacere di vivere le strade e le piazze della città come se ci sentissimo a casa nostra, con il piacere di trovarci e incontrarci nel cuore di Modena come era nella tradizione modenese, ovviamente garantendo a tutti la massima sicurezza”