"Messaggio culturale divisivo", i giovanardiani contro la cittadinanza onoraria a Vasco Rossi

"Non mi sembra ci siano le condizioni per riconoscere la cittadinanza onoraria al popolare Blasco, un cantante di successo, ma certamente non superiore ai vari Mina, Celentano, Ranieri, eccetera, e per rimanere fra i cantanti nati in provincia di Modena: Nek e il grande Carletti dei Nomadi, senza escludere Gino Paoli, che ha scelto di risiedere tre giorni alla settimana nella nostra città".

Queste le parole di Lucia Santoro, consigliera comunale nel monogruppo di Idea Popolo e Libertà, il movomento politico fondato dal senatore Carlo Giovanardi. Il riferimento va alla notizia comunicata a fine anno dal sindaco Muzzarelli, ovvero il conferimento della cittadinanza onoraria di Modena a Vasco Rossi. Una proposta che arriva ad ideale coronamento mega concerto estivo e che dovrà essere votata dall'assemblea di Piazza Grande: qui il voto della Santoro sarà contrario.

"E poiché il motivo della cittadinanza onoraria non può essere di certo il discusso e divisivo messaggio culturale veicolato da Vasco Rossi, non rimane che il beneficio economico che il cantante di Zocca avrebbe procurato al comune di Modena, però lautamente ripagato dal fatto di avergli messo a disposizione per due giorni l'intera città blindata per ottenere non disprezzabili benefici personali, pari a svariati milioni di euro, dagli incassi del concerto", aggiunge la consigliera comunale, che poi chiosa - Con queste regole e a queste condizioni sarebbero certamente numerosi gli impresari di artisti di livello nazionale e internazionale pronti ad organizzare mega concerti a Modena, ancor più se nel pacchetto ci fosse anche compreso il riconoscimento della cittadinanza onoraria".