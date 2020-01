Visita di Salvini a Modena, Sardine in piazza a Finale Emilia

"Martedì 7 Gennaio alle ore 19:00 presso Piazza Verdi a Finale Emilia le sardine si troveranno in piazza per manifestare anche nella Bassa Modenese il proprio dissenso per il fatto che Matteo Salvini, si ricordi del nostro territorio, esclusivamente quando deve raccattare i voti per le elezioni di turno, mentre magicamente quando rientra a Roma si scorda di noi".

Con queste parole i giovani organizzatori della nuova manifestazione di piazza annunciano l'arrivo delle sardine anche nella Bassa. La data non è casuale: martedì, infatti, Matteo Salvini tornerà a Modena per un aperitivo in centro storico e per una successiva cena con il suo partito e i simpatizzanti leghisti.

"Stanchi di questo modo di fare politica e della macchia d'odio che Salvini si lascia dietro, ci troviamo insieme per creare una marea di pesci che non abboccano alla macchina elettorale", spiegano gli organizzatori di Finale Emilia, che che ricordano poi l'unico requisito per partecipare: "No bandiere di partito, sì a tanti pesci stilizzati per colorare la piazza".