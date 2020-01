Sardine, circa 300 persone in piazza a Finale Emilia

Come annunciato, le sardine hanno preso parte ad una manifestazione a Finale Emilia, nella centrale piazza Verdi. Alle ore 19 circa 300 persone si sono radunate sfidando il freddo pungente e la nebbia per protestare contro la presenza di Matteo Salvini, che di prima mattina aveva fatto partire proprio dal paese della Bassa il proprio tour elettorale della provincia.

"E' stata una serata importante per la Bassa Modenese - ha commentato l'organizzatore Maouan Satte - Siamo scesi in piazza, insieme ci siamo guardati e abbiamo riconosciuto negli occhi dell’altro i valori della democrazia, quella vera, quella antifascista. Ci siamo fatti valere e abbiamo dimostrato che la Bassa Modenese ricorda, resiste e non cede all’odio populista".