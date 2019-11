"Sardine" contro Salvini. Oltre 5.000 persone stipate sotto gli ombrelli in Piazza Grande

Mentre sta piovendo da alcune ore si sta riempiendo di ombrelli piazza Grande a Modena, dove stasera si tiene il nuovo flash mob delle sardine nonostante il leader della Lega, Matteo Salvini, abbia cambiato itinerario elettorale all'ultimo e non passerà in centro, dove inizialmente era previsto. A fianco della cattedrale, in una piazza che può contenere 15.000 persone ma anche qualcosa di più, la gente continua via via ad arrivare e si leva il coro "Modena non si lega" e si intona "Bella ciao". Secondo le prime stime ci sono almeno 5.000 persone, verso quota 6.000.

I portici sono pieni, per ripararsi dalla pioggia. Se dunque non è tutto fitto, per ora, la partecipazione sale a vista d'occhio. Dopo il pienone di giovedi' scorso a Bologna, in piazza Maggiore, le sardine anche a Modena riescono dunque di replicare un successo 'spontaneo' che ha aggregato in modo informale gli oppositori del Carroccio.

(fonte DIRE)

