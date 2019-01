Sicurezza, Sassuolo chiede un tavolo di confronto con il Prefetto

Appena pubblicato all’Albo Pretorio, il Sindaco di Sassuolo Claudio Pistoni ha inviato al Prefetto di Modena, la dott.ssa Patrizia Paba, l’ordine del giorno approvato in Consiglio Comunale in cui si richiede la convocazione di un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a Sassuolo.

Nella lettera d’accompagnamento inviata dal Sindaco si legge: “…il Consiglio Comunale di Sassuolo, nella seduta del 27 novembre 2018, con deliberazione n. 56, ha approvato all'unanimità un Ordine del Giorno avente ad oggetto "Sicurezza"; con tale atto amministrativo si richiede "al Sindaco di sollecitare la convocazione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a Sassuolo, con facoltà di intervento da parte dei capigruppo consiliari". Al fine di delineare più compiutamente lo stato della sicurezza nella nostra città, anche attraverso l'analisi delle statistiche della delittuosità, si chiede alla S.V. di aderire alla richiesta espressa dal Consiglio Comunale di Sassuolo….”