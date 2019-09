Sassuolo, gettone di presenza al Fondo di Solidarietà

Il gruppo consiliare del PD ha deciso di versare il gettone di presenza del consiglio comunale di martedì 17 settembre al Fondo di Solidarietà della Città di Sassuolo e non direttamente al fondo della famiglia Rega, in onore del carabiniere ucciso a Roma.

" La proposta, presentata dal consigliere Capezzera, di devolverlo al fondo destinato alla famiglia del carabinere Rega, vittima di un attacco la cui dinamica é ancora oggetto di indagine da parte della magistratura, non ci convince. Manifestiamo la nostra solidarietà alla famiglia della vittima, come è giusto; ma riteniamo che non si possa intervenire su ogni singolo caso di vittime di violenza che accadono sul territorio nazionale. Non vogliamo pensare che questo caso che ha suscitato grande emozione e clamore mediatico, anche per le tante ipotesi che hanno accompagnato le indagini sin dall'inizio, sia strumentalizzato per qualche minuto di visibilità. Per questo abbiamo deciso di versare il nostro contributo al fondo di solidarietà, conoscendo le tante necessità del nostro territorio e delle famiglie che lo abitano.”