Elezioni Formigine, il MoVimento 5 Stelle candida Saverio Iacoi

Sarà l’avvocato Saverio Iacoi a rappresentare il MoVimento 5 stelle alle elezioni Comunali di Formigine e a sfidare il sindaco uscente del Pd Maria Costi ed il candidato del centrodestra Costantino Righi Riva. "In questi mesi – spiega l’avvocato Saverio Iacoi - si è svolto sul territorio, un prezioso lavoro di confronto e raccolta di idee. Stiamo inserendo nel Programma le proposte per la Formigine che i Cittadini stanno progettando con attenzione e serietà. Il Gruppo di lavoro composto dai nostri portavoce locali e dagli attivisti storici, si è giovato del grande supporto che molti cittadini e tecnici hanno offerto".

"Nelle prossime settimane presenteremo alla cittadinanza i 20 punti con cui intendiamo ridare al nostro Comune il lustro che merita: sicurezza e ripristino della legalità; attenzione ai piccoli commercianti; lavoro; welfare; maggior cura del verde e arredo urbano; serio rilancio delle Frazioni; trasparenza sull’operato degli amministratori; effettiva partecipazione dei cittadini ai processi decisionali; piano di bonifica amianto; responsabile impulso alla mobilità sostenibile ".

Iacoi traccia già un ipotetico primo intervento amministrativo: "Nei primi 100 giorni metteremo in campo una serie d’interventi, anche confrontandoci con le altre Autorità competenti, volti a rispondere alla forte richiesta di sicurezza che purtroppo registriamo ormai quotidianamente. Quella che vogliamo è una città ospitale e aperta, ma intransigente con chi non rispetta le regole. Sarà imprescindibile provvedere al rafforzamento dell’organico e delle dotazioni della Polizia Municipale che concorreranno sempre più al controllo del territorio insieme alle altre forze dell’ordine. L’amministrazione comunale collaborerà con gli organi preposti per combattere con ogni strumento la piaga delle intrusioni in appartamento e della delinquenza nei luoghi più sensibili".

"Occorre ricostruire il filo diretto fatto di ascolto e concreta risposta, tra le esigenze delle Frazioni (da troppo tempo abbandonate a se stesse) e l’amministrazione. Ridaremo vita ai Consigli di Frazione, organi consultivi che rappresenteranno una seria e preziosa rete d’ascolto per raccogliere proposte e segnalazioni ma anche per evidenziare eventuali problemi. Sarà determinante aggiornare il Regolamento sulla partecipazione e finalmente inserire tutti quegli strumenti (purtroppo bocciati in questi anni dal PD) che azzerano le distanze tra singolo cittadino e governanti", aggiunge.

"Altri temi su su cui molto c’è da fare sono senza dubbio la mobilità e la salute, purtroppo la pianura padana è la zona più inquinata d’Europa e viviamo in un’area che è la più inquinata dell’Emilia Romagna. Ogni anno si registrano in Italia 90.000 morti premature per l’inquinamento. Occorre un’azione più decisa sul piano strutturale e di ampio respiro per fare fronte ad una emergenza che ha raggiunto livelli inaccettabili. Il primo passo, sarà quello di istruire un tavolo tecnico per rendere fruibile e sostenibile, anche tramite progetti europei, un servizio gratuito di bus e minibus nei mesi in cui la qualità dell’aria è peggiore (da metà ottobre a metà marzo) con particolare attenzione anche alle frazioni. In tutta l’Estonia il servizio pubblico è gratuito tutto l’anno e altre città europee stanno seguendo l’esempio come la francese Dunkerque. Molte le idee e i progetti su cui ci impegneremo – conclude il candidato Sindaco Iacoi – il gruppo mi ha chiesto di raccogliere questa grande sfida e sono stato felice di dare la mia disponibilità, sono cosciente delle difficoltà che incontreremo ma con l’aiuto dei cittadini sono certo che otterremo un ottimo risultato".