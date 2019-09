Sciopero globale per il clima, doppia manifestazione venerdì a Sassuolo

I ragazzi di Fridays For Future Sassuolo si uniscino alla mobilitazione globale e organizzano nella giornata di venerdì 27 settembre due importanti eventi: nella mattinata si svolgerà lo sciopero studentesco degli istituti scolastici secondari, organizzato su scala globale, che tanto risalto ha sui media nazionali; i ragazzi si troveranno alle 8.00 davanti ai vari istituti superiori per poi dirigersi verso il parco ducale dove avrà inizio la manifesteranno. Il corteo raggiungerà il centro cittadino, costeggiando il Parco Vistarino, e scendendo verso Via Clelia. L’evento terminerà, come lo scorso 15 marzo, in Piazzale della Rosa, con riflessioni e proposte degli studenti per approfondire il dibattito sul tema dei cambiamenti climatici.

“Non ci limiteremo a scioperare e manifestare - affermano i ragazzi di Fridays For Future - ma effettueremo una pulizia del Parco Ducale, e coglieremo l’occasione per preparare insieme i nostri cartelloni e slogan per l’evento successivo. Il nostro modo per iniziare ad agire concretamente e attivamente sul territorio”.

“Al pomeriggio dalle ore 17.00, infatti, ci sarà una grande Marcia per il Clima e l’Ambiente a cui è invitata tutta la cittadinanza, per dare l’opportunità a chiunque di manifestare e combattere per la salvaguardia del pianeta, per il nostro futuro e per quello delle nuove generazioni. La marcia muoverà dal Parco Ducale a Piazzale Roverella e da lì alle piazze del centro, per poi tornare al parco ducale".

L’idea della marcia è nata grazie ad un fortunato incontro dei ragazzi del Fridays for Future con alcuni adulti attivi, appassionati e convinti che Sassuolo potesse, con questa occasione, dar prova di grande attenzione, rispetto e spirito di comunità. ‘In pochissimi giorni abbiamo avuto l’occasione di lavorare insieme, di unire le forze e creare reti... L’iniziativa è sostenuta da diverse associazioni e partner tra cui Legambiente, la Rete Nazionale delle Scuole all’Aperto, Terra, Pace e Libertà, Circolo Alete Pagliani, Comitato Albero d’Oro, Il Melograno, Sonus Academy, Quinta Parete ma sappiamo che se ne sarebbero aggiunte molte altre se avessimo avuto il tempo e l’occasione di contattarle".