Medicina d'Urgenza, tre giorni di sciopero a Modena

Tre giorni di sciopero nella medicina d'emergenza a Modena. A indire la protesta è il sindacato Snami, dal 10 al 12 dicembre prossimi, che ha in corso con l'azienda sanitaria un contenzioso sull'utilizzo dei medici di medicina generale per compiti di assistenza ospedaliera, riservati invece agli specialisti in emergenza-urgenza, come si legge anche su Quotidiano Sanità.

La vertenza preoccupa in particolare il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Fabio Callori, che chiede alla Giunta Bonaccini di "scongiurare situazioni di rottura e trovare soluzioni concrete per sanare le criticita' di tutta la rete del soccorso d'urgenza". Secondo Callori, infatti, "le problematiche sollevate dallo Snami, nel caso specifico riguardanti l'Ausl di Modena, evidenziano in realtà una situazione di criticità ravvisabile nell'intera organizzazione di emergenza urgenza regionale, negli ultimi anni denunciata a più voci da tutti gli operatori".

Per questo l'esponente Fdi chiede alla Regione di "intervenire per favorire un dialogo con tutte le parti interessate, per scongiurare situazioni di rottura e trovare soluzioni concrete per sanare le criticità di tutta la rete del soccorso d'urgenza che ad oggi risulta in sofferenza, soprattutto per le carenze di organico e di adeguati mezzi di soccorso in dotazione".

Callori invita poi la Giunta Bonaccini a esprimersi "sul fatto che per anni nella provincia di Modena, personale privo dei titoli necessari sia stato utilizzato di fatto in sostituzione del personale specialista mancante nelle strutture di emergenza-urgenza, peraltro in un contesto nel quale la stessa Regione, non attivando la formazione part-time già esistente dal 2006, ha nei fatti impedito ai professionisti l'acquisizione dei titoli minimi necessari anche solo alla stabilizzazione delle posizioni di lavoro".