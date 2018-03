Elezioni 2018. Modena si addormenta "rossa" e si risveglia "rosa"

Con questa tornata elettorale se ne va in pensione, insieme a diversi politici di lungo corso, il noto refrain che vedeva l'Emilia (e Modena con lei) etichettata come regione "rossa". Una tradizione legata al radicamento del Partito Comunista, poi traslata sui soggetti politiche che gli sono succeduti, fino al Pd di Matteo Renzi. Il dato elettorale vede un vero e proprio tracollo dei democratici in quelle che sono state le storiche roccaforti emiliane e modenesi: sotto l'avanzata del Movimento 5 Stelle e della Lega di Salvini, i dem scendono sotto la soglia del 30% in molti territori.

Lo fanno in provincia di Modena, in particolare nella Bassa, dove non raggiungono (dato della Camera) neppure il 20% e anche nelle zone di montagna e collina, dove il risultato si attesta intorno al 25-26%. Resistono meglio le città: a Carpi e a Modena i dem superano i 30 punti e si confermano prima forza politica del territorio, nonostante il calo verticale degli ultimi anni.

L'Italia si risveglia spezzata in due: colorata del "giallo" delle cinque stelle al sud e del "blu" del centrodestra al nord. Poche tracce del "rosso" del centrosinistra, che si aggiudica i collegi uninominali unicamente in alcune aree della Toscana e dell'Emilia-Romagna. Modena si sveglia invece con un singolare colore "rosa", come quello del petaloso simbolo elettorale di Beatrice Lorenzin, che conquista per il centrosinistra il collegio di Modena alla Camera. A ben vedere, è proprio il rosa il frutto della mescolanza tra il "rosso" della nuova casa di centrosinistra della Lorenzin e il "blu" della sua precedente carriera politica nel centrodestra. Coincidenze cromatiche.

Sulle sorti del Pd pesa anche la frattura consumata nel corso degli ultimi anni che ha portato alla nascita di Liberi e Uguali, che sottrae ai democratici circa 4 punti percentuali. Tuttavia il "rosso" simbolo della formazione di Pietro Grasso non sfonda neppure nel modenese: se si esclude il 6% personale conquistato da Maria Cecilia Guerra, nei collegi modenesi le percentuali sono di poco sopra alla media nazionale del 3,3%.

Uno scenario che apre quindi ad una nuova fase della politica non solo a livello nazionale, ma anche per le Amministrazioni locali, che fra poco più di 12 mesi affronteranno le elezioni comunali e regionali. I numeri che la politica locale sta iniziando ad esaminare in queste ore rimescolano pesantemente i vecchi schemi anche sui territori e per il centrosinistra tracciano un futuro che a questo punto non sapremo se definire più o meno "roseo".