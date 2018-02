Sisma emiliano e ricostruzione, è scontro fra Salvini e il Pd locale

"Non vedo l'ora che arrivi il 4 marzo, per dimostrare che cambiare si può. Vengo da Mirandola, dove a oltre cinque anni dal terremoto ci sono ancora case e aziende chiuse, che devono essere ricostruite, con i soldi che non si capisce bene dove siano finiti". Lo dice Matteo Salvini nel corso della sua visita oggi a Modena, dove attacca incassando applausi e selfie anche sul fronte della ricostruzione post-sisma.

"Il 4 marzo si manda a casa Renzi, ma il prossimo che va a casa è il governatore dell'Emilia-Romagna, che merita di meglio", tuona Salvini nei confronti del presidente Stefano Bonaccini. Continua il leader leghista a livello regionale: "In Emilia, in Romagna ma anche nelle Marche, in Toscana e in Umbria, nelle zone una volta rosse, c'è voglia di cambiamento e c'è voglia di regole, di lavoro. Non vedo l'ora di passare dalle parole ai fatti".

Parole che non sono piaciute ai diretti interessati, covvero al Partito Democratico che amministra i territori in question: "Salvini getta fango sulle nostre comunità", sbotta il Pd dell'area nord modenese. Ricordano i dem rispondendo alle critiche del leader leghista sulla ricostruzione post-sisma: "Nel marzo del 2016, con un comportamento al limite dell'intimidatorio, era andato sotto casa del sindaco di Novi Luisa Turci. Poi si era spostato a Finale Emilia- continua la ricostruzione dem su Salvini- e li' aveva 'promessò che avrebbe seguito la ricostruzione con visite quindicinali. Naturalmente, come ben sanno quelli che lavorano al Parlamento europeo, non si è più fatto vedere".

Si chiede quindi il Pd: "In totale spregio degli anni di lavoro e di impegno dei cittadini, delle imprese, degli amministratori, delle associazioni, delle nostre comunità, davvero Salvini può credere che improvvisando il solito show a beneficio delle telecamere possa raccogliere un voto in più? I cittadini della Bassa sanno ben distinguere tra chi ha lavorato al loro fianco e chi, invece, ha optato sempre e solo per le passerelle elettorali".

Arrabbiato anche il senatore modenese Pd Stefano Vaccari, candidato alla Camera al collegio uninominale di Cento, che su Salvini dice: "La prossima volta che verrà a Modena auspichiamo che non sia solo per far campagna elettorale, ma per occuparsi dei problemi concreti delle nostre terre. Ci sembrano poche un paio d'ore ogni due anni per occuparsi di temi cosi' importanti e complessi, ma è evidente che per le destre e la Lega Nord a questo si riduce la politica, un mix di menzogne e prese in giro". In ogni caso, aggiunge Vaccari, "saremo ben lieti di accompagnarlo nel cuore dei nostri Comuni, delle nostre frazioni, per mostrargli quanto sia stato fatto e quanto ancora sia attivo il nostro impegno".

(DIRE)