Candidature Forza Italia, Vittorio Sgarbi si "paracaduta" a Modena

Con il termine fissato alle 20 di stasera, Forza Italia sfrutta l'ultima ora utile per presentare le liste per i collegi plurinominali dell'Emilia-Romagna in vista delle politiche del 4 marzo. Alla Corte d'appello di Bologna le candidature sono state formalizzate non dal coordinatore regionale Massimo Palmizio – per altro escluso dai collegi ninominali- ma da Valentino Valentini, delegato dal partito di Silvio Berlusconi.

Al Senato, per il collegio che comprende Bologna e la Romagna gli azzurri hanno scelto Anna Maria Bernini come capolista seguita da Luigi Amicone, Cristina Coletti e Fabrizio Ragni. Nel collegio ovest, invece, il capolista è Paolo Romani seguito da Bernini, Enrico Aimi e Laura Schianchi.

Alla Camera nel collegio di Forlì-Cesena-Rimini il capolista è Galeazzo Bignami seguito da Donatella Donati, Enrico Sirotti Gaudenzi e Loretta Scaroni. A Ferrara-Modena capolista Vittorio Sgarbi, a cui si aggiungono Anna Maria Giacomini e Piergiulio Giacobazzi. A Bologna il posto di capolista va a Nunzia De Girolamo, seguita da Bignami, Erika Seta e Giuseppe Vicinelli. A Parma-Piacenza-Reggio primo posto in lista per Michaela Biancofiore, poi di nuovo Bignami, Francesca Gamberini e Gianluca Nicolini.

è proprio il nome di Vittorio Sgarbi, "paracadutato" nel modenese, a far discutere e sorgere alcuni malumori tra le fila degli azzurri, che avrebbero ovviamente preferito una candidatura espressione del territorio in quella che è ritenuta una posizone piuttosto "sicura".

