Si rinnova l'accordo tra Sgarbi e Samorì, liste comuni alle elezioni politiche

Oggi pomeriggio a Milano Vittorio Sgarbi, in veste di fondatore e leader del movimento «Rinascimento», e Gianpiero Samorì, l'avvocato e imprenditore modenese che guira i «Moderati in Rivoluzione», hanno siglato un accordo per la predisposizione di liste comuni per le prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018. E' quindi stato data delega notarile ai rispettivi coordinatori nazionali, Sauro Moretti («Rinascimento») e Gerardo Meridio («MIR») per la raccolta delle firme e il deposito dei contrassegni e delle liste, il cui processo si chiuderà il 18 gennaio.

L'accordo non è una novità, in quanto era già stato messo in campo in occasione delle elezioni regionali siciliane dell'autunno scorso, cui però fece seguito il ritiro della candidatura da parte dello stesso Vittorio Sgarbi. In attesa di definire coalizioni e allaenza, i due movimenti si dicono ottimisti circa la sorte elettorale, che ovviamente si inquadra nell'ambito del centrodestra.

"Confortati dagli ultimi sondaggi - spiegano infatti Moretti e Meridio - il consenso elettorale di "Rinascimento" e del "Mir" sarà decisivo nello scacchiere delle future alleanze. Abbiamo già pronta una grande campagna di comunicazione che prevede, tra le altre cose, alcuni camper stilizzati che faranno tappa in tutte le regioni d'Italia con delle postazioni mobili che daranno la possibilità ai cittadini, tramite dei video messaggi, di concorrere alla stesura del programma".