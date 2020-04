"Dobbiamo riaprire le seconde case", i sindaci dell'Appennino hanno fretta

Lo ha affermato Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, sintetizzando quanto emerso dall'incontro in videoconferenza, nel pomeriggio di martedì 28 aprile, con i sindaci dei comuni montani per fare il punto sulla fase 2 dell'emergenza Covid-19 e sulle prossime azioni da mettere in campo.

«Dai sindaci è arrivato un messaggio chiaro - prosegue Tomei – che va nella direzione di una riapertura controllata ai proprietari ed anche agli affittuari, secondo principi di cautela e sicurezza. Porterò al presidente Bonaccini questo messaggio, perché ci sono le condizioni di garantire la sicurezza e favorire una ripresa per un territorio che sta soffrendo particolarmente».

Nel corso della videoconferenza tra i sindaci è prevalsa l’idea di una riapertura che sappia coniugare l’emergenza sanitaria con quella economica, salvaguardando anzitutto la salute dei cittadini, ma che sappia anche offrire soluzioni al bisogno di rilancio e crescita. «Mi farò portavoce di questi bisogni presso il tavolo di crisi della Regione Emilia-Romagna – conclude Tomei – perché le nostre comunità hanno voglia di ripartire, ma allo stesso tempo hanno necessità di essere supportate e aiutate, o rischiano il collasso sociale ed economico. E’ un percorso lungo e faticoso, ma dobbiamo progettarlo e condividerlo oggi, non possiamo più stare fermi».