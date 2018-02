Soliera. Torna il tema amianto, sindaco: "Attenzione, ma no strumentalizzazioni"

Da diversi anni il Comune di Soliera è in prima fila nella rilevazione e nella concreta riduzione dei materiali contenenti amianto presenti sul territorio. Nel 2015 Soliera è stata tra i primi comuni del modenese ad adottare e mettere in azione un censimento capillare delle coperture contenenti amianto, tramite aerodrone fornito da una ditta leader nel settore; è stato quindi aperto un apposito sportello amianto, al piano terra della sede municipale di piazza Repubblica, e ogni anno viene promosso e finanziato un bando incentivi allo smaltimento da parte dei privati, giunto alla terza edizione.

Ha spiegato il sindaco Solomita: "In tema di amianto, è opportuno ribadire che, secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, le malattie respiratorie sono correlate all'inalazione di fibre, mentre rispetto all’ingestione non vi è ad oggi alcuna evidenza scientifica. Allo stesso tempo, le rilevazioni fornite da AIMAG rispetto alla qualità dell’acqua di Soliera, con controlli effettuati più volte all’anno e prelievi in diversi luoghi della rete idrica comunale, hanno sempre certificato l’assenza di amianto."

"Tuttavia, nell’autunno scorso - continua - l’amministrazione comunale ha incontrato alcuni genitori preoccupati per la possibile presenza di tracce di amianto nell’acqua; è stato chiesto loro di fornire eventuali analisi che potevano far emergere elementi concreti e divergenti dalle analisi effettuate periodicamente da AIMAG. Solo nel pomeriggio dello scorso sabato 3 febbraio, a seguito dell’uscita sui mezzi di stampa online, l’amministrazione ha ricevuto da parte dell’Ona (Osservatorio nazionale sull’amianto) di Carpi gli esiti di analisi private, oltretutto inviate in forma parziale."

"Per quanto concerne l’edificio che si trova nei pressi della scuola d’infanzia Bixio di via Gambisa - ha precisato il sindaco - già nel dicembre scorso è stata emessa un’ordinanza che ingiunge al proprietario lo smaltimento dei materiali contenenti amianto entro 60 giorni. Riguardo al monitoraggio della qualità dell’acqua, in relazione alle eventuali tracce di amianto nelle fibre, il Comune ha chiesto ulteriori verifiche ad AIMAG e all’AUSL. A partire dalla prossima primavera è già in programma la sostituzione di un primo stralcio di tubazioni idriche che riguarda il territorio di Carpi e che successivamente interesserà anche la condotta principale che porta l’acqua anche al territorio solierese."

“La salvaguardia della salute dei cittadini e, in particolare dei bambini - ha concluso il sindaco Roberto Solomita - è ovviamente in cima alle nostre attenzioni. All’Ona di Carpi chiediamo: se davvero avete a cuore la salute dei bambini, perché avete tenuto nel cassetto i risultati delle analisi e li diffondete solo a distanza di un mese e mezzo, a ridosso di un’iniziativa pubblica e a un mese dalle elezioni? È questa attenzione alla salute pubblica o ricerca di visibilità strumentale?